Иран отказался от любых переговоров с США

Иранская сторона отказывается вести какие-либо переговоры со Штатами. Такое заявление сделал верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

«Политика максимального давления на иранскую нацию не стоит и гроша, и официальные лица Исламской Республики едины в убеждении, что переговоров с США на каком-либо уровне не будет», — приводит слова Хаменеи РИА «Новости».

Он отметил, что если Тегеран согласится на переговоры с американской стороной, то такой шаг покажет, что Вашингтон может навязывать свои требования стране.

«Именно поэтому, официальные лица от президента и министра иностранных дел и других единогласно объявили, что мы с США не будем вести переговоры — ни двусторонние, ни многосторонние», — пояснил верховный лидер Ирана.

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Отношения между США и Ираном в последнее время обострились. Причиной нового конфликта послужила атака двух нефтеперерабатывающих заводов в Саудовской Аравии. На предприятия 14 сентября напали дроны.

Ответственность за инцидент взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, с которыми ведет борьбу Саудовская Аравия. Несмотря на это, госсекретарь США Майк Помпео обвинил в атаке Иран. С ним согласился и Трамп, но иранские власти опровергли обвинения.