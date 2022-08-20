Иран отказался от ключевого требования в рамках ядерной сделки

Власти Ирана отказались от требования снять санкции со стороны США, наложенные в связи с деятельностью Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Об этом сообщил телеканал CNN.

Государственный департамент США включил КСИР в список террористических организаций и наложил на Иран санкционные ограничения.

В рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) это требование являлось ключевым препятствием для сделки. Теперь Иран намерен добиться включения в соглашение по СВПД пункта о компенсации, если США решат выйти из ядерной сделки.

Высокопоставленный представитель администрации США сообщил источнику, что теперь окончательный исход между сторонами является неопределенным.

«Джо Байден примет лишь ту договоренность, которая соответствует интересам безопасности США», — заявил он.

Ранее иранский лидер Хасан Роухани заявил, что Иран настроен вернуться к своим обязательствам по ядерной сделке с США в обмен на отмену всех наложенных санкций. Он подчеркнул, что исламская республика настроена на решение всех разногласий.