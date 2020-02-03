Иран отказался от двухсторонних переговоров с Вашингтоном
Официальный представитель внешнеполитического ведомства Ирана Аббас Мусави обозначил, что Тегеран никогда не будет вести двусторонних переговоров со Штатами. Об этом сообщил ТАСС.
«Известия» напомнили, что 24 января министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф допустил возможность переговоров с американцами даже после убийства генерала Касема Сулеймани.
В свою очередь американский президент Дональд Трамп отверг предложение Джавада Зарифа провести двусторонние переговоры при условии снятия ограничительных мер со стороны Вашингтона.