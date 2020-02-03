Иран отказался от двухсторонних переговоров с Вашингтоном

«Известия» напомнили, что 24 января министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф допустил возможность переговоров с американцами даже после убийства генерала Касема Сулеймани.

В свою очередь американский президент Дональд Трамп отверг предложение Джавада Зарифа провести двусторонние переговоры при условии снятия ограничительных мер со стороны Вашингтона.