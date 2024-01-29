Мир 29 января 2024, 10:13 Иран опроверг причастность к атаке БПЛА по американской военной базе в Иордании IRNA: постпредство Ирана при ООН опровергло причастность к удару по базе США РИА «Новости»

Читать 360tv в

Атаку беспилотником по американской базе в Иордании осуществили силы сопротивления. Постоянное представительство Ирана при ООН опровергло причастность своей страны к нападению, сообщило агентство IRNA.

«Иран не имеет никакого отношения к этим нападениям, и конфликт идет между США и группами сопротивления», — заявила пресс-служба представительства.

Реклама

Военную базу в Иордании у границы с Сирией атаковали беспилотником. Взрыв произошел рано утром в районе казарм. Погибли три человека. Пострадали 34 военнослужащих, из них восемь эвакуировали для оказания высокотехнологичной помощи. О причастности Ирана заявили в Белом доме. Президент США Джо Байден заявил, что удар нанесли лояльные этой республике группировки, и пообещал ответить на провокацию.

Американский президент попал под серьезное давление из-за атак хуситов в Красном море и удара по военной базе в Иордании, заявил политолог Юрий Светов. Он допустил, что американцы нанесут жесткий ответный удар, но это еще сильнее накалит обстановку на Ближнем Востоке.