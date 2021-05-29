Иран опроверг информацию о поставках нефти в США

Министерство нефти Ирана заявило, что не поставляло нефть в Америку. Официальные источники подобных заявлений не делали.

Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя ведомства Касри Нури. До этого в СМИ появилась информация о том, что Иран якобы отправил в Америку нефть впервые с 1991 года.

«Официально мы этого не делали. В наших официальных источниках нет таких сообщений. Мы не подтверждаем эту информацию», — сказал Нури.

Также он добавил, что никаких сведений о поставках в Штаты через третьи страны также нет.

Иран занимается подготовкой к быстрому увеличению объемов добычи нефти в случае достижения договоренности по ядерной сделке и отмены санкций США. Об этом сообщило ИА Nation News.

Согласно оптимистичным прогнозам, Иран сможет за три месяца вернуть уровень добычи в четыре миллиона баррелей в сутки. При этом одним из негативных факторов может стать пониженный спрос на нефть из-за пандемии, заявил бывший представитель NIOC Мохаммад Али Хатиби.