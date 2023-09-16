16 сентября 2023, 22:07
Иран обвинил Запад в использовании МАГАТЭ в своих целях
МИД Ирана: США и три европейские страны злоупотребляли членством в МАГАТЭ
США и три европейские страны злоупотребляли членством в Совете управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом заявил представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи в соцсети X (бывший Twitter).
Таким образом дипломат прокомментировал решение Тегерана отозвать аккредитацию у ряда инспекторов агентства.
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«К сожалению, три европейские страны и США, несмотря на позитивное, конструктивное и постоянное взаимодействие Ирана с МАГАТЭ, злоупотребляли полномочиями Совета управляющих в своих политических целях», — написал Чафи в соцсети.
О каких европейских странах идет речь министр не уточнил.
В сентябре глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что использование снарядов с обедненным ураном не приведет к опасным радиологическим последствиям.
В ответ на это официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Гросси в вольном или невольном замалчивании проблем, к которым ведет использование подобных боеприпасов.
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