Мир 16 сентября 2023, 22:07 Иран обвинил Запад в использовании МАГАТЭ в своих целях МИД Ирана: США и три европейские страны злоупотребляли членством в МАГАТЭ РИА «Новости»

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США и три европейские страны злоупотребляли членством в Совете управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом заявил представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи в соцсети X (бывший Twitter).

Таким образом дипломат прокомментировал решение Тегерана отозвать аккредитацию у ряда инспекторов агентства.

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«К сожалению, три европейские страны и США, несмотря на позитивное, конструктивное и постоянное взаимодействие Ирана с МАГАТЭ, злоупотребляли полномочиями Совета управляющих в своих политических целях», — написал Чафи в соцсети.

О каких европейских странах идет речь министр не уточнил.

В сентябре глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что использование снарядов с обедненным ураном не приведет к опасным радиологическим последствиям.

В ответ на это официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Гросси в вольном или невольном замалчивании проблем, к которым ведет использование подобных боеприпасов.