Иран обратился в ООН после убийства Сулеймани

Тегеран обратился в Совет безопасности ООН после гибели иранского генерала Касема Сулеймани в ходе атаки США в аэропорту Багдада.

«Министерство иностранных дел уже принимает политические, юридические и международные меры, в том числе на уровне ООН и Совета Безопасности», — сказал официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави РИА «Новости».

Он также сказал, что внешнеполитическое ведомство Ирана принимает меры в связи со сложившейся после военной операции США ситуацией, пишет Газета.ru.

США совершили авиаудар в аэропорту Багдада 2 января. В результате атаки погиб известный иранский военачальник, глава элитного подразделения Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани. Кроме него, ракетным обстрелом убило заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса. Вашингтон считает их причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде.

После гибели Сулеймани верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить США. В ответ президент Штатов Дональд Трамп пообещал Ирану 52 удара, если они атакуют американцев.