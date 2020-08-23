Иран обнародовал данные черных ящиков сбитого украинского лайнера

Группа по расследованию крушения самолета выяснила, что запись прекратилась в 06:14:56. В этот момент взорвалась попавшая в борт ракета. До этого момента полет проходил нормально.

«Экипаж из трех человек, включая летного инструктора, был осведомлен о нештатной ситуации и до последнего момента пытался контролировать ситуацию и управлять самолетом», — заявил Дехкани.

Он уточнил, что двигатели продолжали работать, но возникли проблемы с электричеством. На 19-й секунде самописец остановил работу. Вторая ракета попала в самолет на 25-й секунде. Данные второго черного ящика пока не расшифрованы.

Исследование бортовых самописцев с украинского самолета проходит в Париже под наблюдением Организации гражданской авиации Ирана и под эгидой французских властей. В исследовании принимают участие представители властей Украины, Франции, Канады, Великобритании и Швеции. Кроме того, там присутствуют сотрудники компании Boeing.

Самолет авиакомпании «Международные авиалинии Украины» потерпел крушение 8 января после вылета из Тегерана. Жертвами катастрофы стали 176 человек. Власти Ирана признали, что самолет по ошибке сбили военные. Ракетную установку переместили на новое место, но не перенастроили на нужное направление. Из-за отсутствия связи между командованием и наводчиками военные приняли гражданский самолет за военную авиацию противника.