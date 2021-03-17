Иран назвал виновного в крушении украинского лайнера

Причиной крушения Boeing 737 «Украинских авиалиний» под Тегераном в январе 2020 года стала ошибка оператора ПВО, который принял гражданский самолет за вражеский истребитель. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на финальный отчет Агентства гражданской авиации Ирана.

В тексте документа говорится, что оператор системы противоракетной обороны выпустил по самолету две ракеты. К его ошибке привели сбой радара и отсутствие связи с командованием.

«После тактического перемещения подразделение ПВО не скорректировало направление ракет. В результате оператор принял за цель, которая приближается к Тегерану самолет, который летел на запад на относительно малой высоте. Не получив ответа от командира он решил, что это враг и выпустил ракету», — говорится в тексте Агентства.

Крушение самолета привело к гибели 176 человек на борту. Изначально власти Ирана заявили, что причиной крушения стало возгорание двигателя. После они признали, что это была ошибка военных, которые находились в состоянии боевой готовности во время конфронтации с США.

В то время Иран нанес удар по американским базам, расположенным в Ираке в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани.

Окончательная версия отчета практически не отличается от предварительной, которую Иран опубликовал в июне 2020 года. Тот документ вызвал критику министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, который обвинил Тегеран в попытке скрыть истинные причины крушения самолета.

Тогда же правительство Ирана передало семьями погибших 150 тысяч долларов в качестве возмещения морального ущерба. Власти страны заявили, что несколько человек предстали перед судом из-за катастрофы.