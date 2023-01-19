Мир 19 января 2023, 14:56 Иран назвал провокации Запада и НАТО главной причиной обострения конфликта на Украине МИД Ирана: провокации Запада и НАТО — главная причина обострения конфликта на Украине РИА «Новости»

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Провокационные действия Североатлантического альянса и западных стран стали ключевой причиной разгоревшегося конфликта на Украине. Об этом заявил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в интервью турецкому телеканалу ТРТ World.

Абдоллахиян назвал украинский конфликт сложной ситуацией. По его словам, некоторые западные аналитики считают разворачивающиеся события началом новой истории международных отношений.

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Министр подчеркнул, что позиция Ирана была предельной ясной с самого начала российской спецоперации на Украине.

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«Мы выступаем против конфликта и нацелены на политическое урегулирование. Кроме того, мы считаем провокационные действия НАТО и некоторых западных стран главной причиной произошедшего», — подчеркнул Абдоллахиян.

Глава МИД Ирана должен был встретиться с российским коллегой Сергеем Лавровым на этой неделе. Однако по обоюдному решению сторон переговоры перенесли.