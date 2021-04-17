Иран назвал имя подозреваемого в диверсии на ядерном объекте в Натанзе

Иранские власти установили личность подозреваемого в диверсии на ядерном объекте в Натанзе. Им оказался бывший сотрудник завода по обогащению урана Реза Кадими. Об этом сообщило иранское телевидение.

«Это Реза Кадими, 43 года, он работал на этом объекте, он сбежал из Ирана после того, как о нем узнали сотрудники сил безопасности», — говорится в сообщении.

Утром 11 апреля в сети распределения электричества на заводе по обогащению урана произошла авария. Иранский вице-президент и глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Али Акбар Салехи заявил, что произошедшее — это следствие «ядерного терроризма».

Тогда глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф допустил, что к ЧП на объекте причастен Израиль. По его словам, главной задачей диверсии был срыв переговоров по ядерной сделке. Зариф пообещал, что Иран ответит Израилю еще большим прогрессом в ядерной сфере, и призвал иранцев быть внимательными, чтобы не попасть в ловушку израильских властей.