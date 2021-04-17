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    17 апреля 2021, 14:16

    Иран назвал имя подозреваемого в диверсии на ядерном объекте в Натанзе

    Андрей Иванов

    Иранские власти установили личность подозреваемого в диверсии на ядерном объекте в Натанзе. Им оказался бывший сотрудник завода по обогащению урана Реза Кадими. Об этом сообщило иранское телевидение.

    Иран назвал имя подозреваемого в диверсии на ядерном объекте в Натанзе

    «Это Реза Кадими, 43 года, он работал на этом объекте, он сбежал из Ирана после того, как о нем узнали сотрудники сил безопасности», — говорится в сообщении.

    Утром 11 апреля в сети распределения электричества на заводе по обогащению урана произошла авария. Иранский вице-президент и глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Али Акбар Салехи заявил, что произошедшее — это следствие «ядерного терроризма».

    Тогда глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф допустил, что к ЧП на объекте причастен Израиль. По его словам, главной задачей диверсии был срыв переговоров по ядерной сделке. Зариф пообещал, что Иран ответит Израилю еще большим прогрессом в ядерной сфере, и призвал иранцев быть внимательными, чтобы не попасть в ловушку израильских властей.