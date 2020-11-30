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    30 ноября 2020, 14:23

    Иран нашел организатора покушения на ученого-физика

    Александра Ломейко

    К покушению на иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде причастны Израиль и разведка «Моссад». В СБ Ирана заявили, что установили организатора убийства ученого.
    Иран нашел организатора покушения на ученого-физика

    Подробности расследования раскрыл на видео секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани. Кадры опубликовало агентство Tasnim.

    «Нам известно, кто спланировал это, известно его прошлое», — подчеркнул Шамхани.

    Он назвал организацию покушения на Фахризаде сложной операцией, во время которой использовалось электронное оборудование. На месте покушения никого не обнаружили, однако силовикам удалось найти некие зацепки.

    Свою роль в покушении, обратил внимание Шамхани, сыграли Израиль, «Моссад» и запрещенная в стране «Организация моджахедов иранского народа». Ранее в Тегеране заявили, что специалиста убили израильским оружием.

    Ученый Мохсен Фахризаде погиб после совершенного на него покушения 27 ноября. Физик был серьезно ранен и умер уже в больнице. Он руководил организацией исследований и инноваций Минобороны Ирана.