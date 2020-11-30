Иран нашел организатора покушения на ученого-физика

К покушению на иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде причастны Израиль и разведка «Моссад». В СБ Ирана заявили, что установили организатора убийства ученого.

Подробности расследования раскрыл на видео секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани. Кадры опубликовало агентство Tasnim.

«Нам известно, кто спланировал это, известно его прошлое», — подчеркнул Шамхани.

Он назвал организацию покушения на Фахризаде сложной операцией, во время которой использовалось электронное оборудование. На месте покушения никого не обнаружили, однако силовикам удалось найти некие зацепки.

Свою роль в покушении, обратил внимание Шамхани, сыграли Израиль, «Моссад» и запрещенная в стране «Организация моджахедов иранского народа». Ранее в Тегеране заявили, что специалиста убили израильским оружием.

Ученый Мохсен Фахризаде погиб после совершенного на него покушения 27 ноября. Физик был серьезно ранен и умер уже в больнице. Он руководил организацией исследований и инноваций Минобороны Ирана.