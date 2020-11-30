Иран нашел организатора покушения на ученого-физика
Подробности расследования раскрыл на видео секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани. Кадры опубликовало агентство Tasnim.
«Нам известно, кто спланировал это, известно его прошлое», — подчеркнул Шамхани.
Он назвал организацию покушения на Фахризаде сложной операцией, во время которой использовалось электронное оборудование. На месте покушения никого не обнаружили, однако силовикам удалось найти некие зацепки.
Свою роль в покушении, обратил внимание Шамхани, сыграли Израиль, «Моссад» и запрещенная в стране «Организация моджахедов иранского народа». Ранее в Тегеране заявили, что специалиста убили израильским оружием.
Ученый Мохсен Фахризаде погиб после совершенного на него покушения 27 ноября. Физик был серьезно ранен и умер уже в больнице. Он руководил организацией исследований и инноваций Минобороны Ирана.