Иран намеревался выйти из ДНЯО
Как сообщило агентство Fars со ссылкой на представителя Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруза Камальванди, президенту Ирана и Высшему совету национальной безопасности был представлен список из различных мер.
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«В первоначальном листе было множество вариантов, даже выход из Договора о нераспространении, позже мы пересмотрели (этот вопрос — прим. ред.)» — приводит агентство слова собеседника.
Ранее глава Ирана Хасан Роухани в эфире государственного телевидения заявил о начале третьего этапа сокращения обязательств Тегерана по ядерной сделке 6 сентября.
Впервые Иран объявил о сокращении обязательств по ядерной сделке, заключенной в 2015 году, после того, как из соглашения вышли США и возобновили действие ограничений против страны.