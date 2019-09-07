Иран намеревался выйти из ДНЯО

Власти Ирана после выхода США из сделки и введения санкций против Тегерана серьезно задумывались о прекращении участия в Договоре о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Как сообщило агентство Fars со ссылкой на представителя Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруза Камальванди, президенту Ирана и Высшему совету национальной безопасности был представлен список из различных мер.

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«В первоначальном листе было множество вариантов, даже выход из Договора о нераспространении, позже мы пересмотрели (этот вопрос — прим. ред.)» — приводит агентство слова собеседника.

Ранее глава Ирана Хасан Роухани в эфире государственного телевидения заявил о начале третьего этапа сокращения обязательств Тегерана по ядерной сделке 6 сентября.

Впервые Иран объявил о сокращении обязательств по ядерной сделке, заключенной в 2015 году, после того, как из соглашения вышли США и возобновили действие ограничений против страны.