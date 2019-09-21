  • Иран начнет сбивать беспилотники-нарушители

    21 сентября 2019, 12:32

    Андрей Иванов

    Командир Корпуса стражей исламской революции, генерал Хосейн Салами пригрозил, что Иран будет сбивать беспилотники, вторгшиеся в воздушное пространство Ирана.
    Иран начнет сбивать беспилотники-нарушители

    Салами в эфире телеканала PressTV заявил, что военные настроены решительно.

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    Он также добавил, что для перехвата и ликвидации беспилотных летательных аппаратов (БПЛ) у Ирана есть все современные технические возможности.

    «Тот, кто захочет это сделать (развязать войну в Иране — прим. ред.), его территория превратится в основное поле военного противостояния. Мы никогда не позволим войне перекинуться на нашу территорию», — приводит «Газета.ru» слова заявления генерала.

    Он также добавил, что Иран входит в число стран с самыми совершенными возможностями отслеживать и сбивать БПЛ.

    Салами сделал это заявление на фоне обострившихся отношений с США после атаки дронов на НПЗ Саудовской Аравии. После этого происшествия добыча нефти в мире значительно снизилась, а цены на нее возросли.

    Ответственность за атаку взяли на себя повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, но Вашингтон обвинил в произошедшем Тегеран. МИД Ирана категорически отверг эти обвинения.