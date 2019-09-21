Иран начнет сбивать беспилотники-нарушители

Командир Корпуса стражей исламской революции, генерал Хосейн Салами пригрозил, что Иран будет сбивать беспилотники, вторгшиеся в воздушное пространство Ирана.

Салами в эфире телеканала PressTV заявил, что военные настроены решительно.

Иран испытал новую ракету Подробнее

Он также добавил, что для перехвата и ликвидации беспилотных летательных аппаратов (БПЛ) у Ирана есть все современные технические возможности.

«Тот, кто захочет это сделать (развязать войну в Иране — прим. ред.), его территория превратится в основное поле военного противостояния. Мы никогда не позволим войне перекинуться на нашу территорию», — приводит «Газета.ru» слова заявления генерала.

Он также добавил, что Иран входит в число стран с самыми совершенными возможностями отслеживать и сбивать БПЛ.

Салами сделал это заявление на фоне обострившихся отношений с США после атаки дронов на НПЗ Саудовской Аравии. После этого происшествия добыча нефти в мире значительно снизилась, а цены на нее возросли.

Ответственность за атаку взяли на себя повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, но Вашингтон обвинил в произошедшем Тегеран. МИД Ирана категорически отверг эти обвинения.