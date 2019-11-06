Иран начнет обогащение урана. Госдеп США пригрозил усилением давления

Вице-президент Ирана и глава Организации атомной энергии страны Али Акбар Салехи сообщил, что Тегеран с 6 ноября начинает обогащение урана на объекте в Фордо. Процесс был приостановлен ядерной сделкой на уровне 5%.

Как сообщил Салехи агентству ISNA, обогащение будет проходить в присутствии инспекторов из МАГАТЭ. Он добавил, что в Фордо с использованием центрифуг с подачей газа проводилось обогащение урана до 20%, что делает его высокообогащенным или оружейным. Салехи подчеркнул, что пока Ирану достаточно этой отметки.

США ввели дополнительные санкции против Ирана Подробнее

Тегеран отказался от ядерных ограничений после того как Вашингтон покинул сделку по программе Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

В США сочли заявление Ирана попыткой ядерного шантажа, осудили и пригрозили «максимальным давлением».

«К сожалению, продолжение обогащения урана Ираном не вызывает удивления. Они регулярно угрожают этим, это прозрачная попытка ядерного шантажа. Мы полностью поддерживаем МАГАТЭ в ее международной верификационной роли в Иране и ждем, что МАГАТЭ сообщит о дальнейших событиях», — цитирует РИА «Новости» представителя Госдепа США.

Он отметил отсутствие у Ирана правдоподобных причин расширять программу обогащения кроме попытки ядерного шантажа, который только усугубит политическую и экономическую изоляцию Тегерана.

«Мы продолжим оказывать максимальное давление на режим, пока он не прекратит дестабилизирующее поведение, включая и работы, касающиеся нераспространения», — добавил представитель госдепартамента.

Он также призвал мировое сообщество привлечь иранский режим к ответственности за его угрозы.