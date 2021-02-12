Иран начал строить крупные боевые корабли

Иран начал строительство крупнотоннажных боевых кораблей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на командующего военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции (ВМС КСИР) Алиреза Тангсири.

По данным газеты «Взгляд», руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что этот год должен стать годом производственного прорыва.

«ВМС КСИР активно занимаются производством кораблей и добились большого прогресса», — рассказал Тангсири.

В начале год Иран уже продемонстрировал два новых боевых корабля, один из них крупнейший в истории страны — вертолетоносец «Макран».