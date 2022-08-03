Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана начал переброску военной техники к границе с Азербайджаном. Кадры показал иранский Telegram-канале Sepah Pasdaran.

На момент написания новости официального подтверждения этой информации нет.

На видео можно увидеть, как грузовой автомобиль перевозит бронетанковую технику. Куда именно происходит переброска не указано. Кадры сняты на фоне закатного солнца.

Несколькими часами ранее пресс-служба Минобороны Азербайджана сообщила об ответной спецоперации Вооруженных сил республики на диверсии со стороны незаконных вооруженных формирований. В результате нападения на позиции войск, как указывалось в сообщении, погиб один военнослужащий. Группировка Вооруженных сил Нагорного Карабаха пыталась захватить высоту Гырхгыз, чтобы разместить там боевые позиции. Как напомнили в ведомстве, присутствие ВС Армении и Нагорного Карабаха на территориях Азербайджана за линией соприкосновения недопустимо.

Представитель внешнеполитической службы Евросоюза в своем заявлении от имени блока призвал к немедленному прекращению боевых действий между силами Азербайджана и Армении.

«Европейский союз призывает к немедленному прекращению боевых действий, развернувшихся между азербайджанскими и армянскими силами вокруг Лачинского коридора и других мест вдоль линии соприкосновения», — привело РИА «Новости» его слова.