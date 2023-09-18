18 сентября 2023, 12:20
Иран и США решили обменяться заключенными в формате «пять на пять»
Иран и США проведут 18 сентября обмен заключенными в формате «пять на пять»
Иран и США 18 сентября обменяются заключенными. Об этом заявил официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Насер Канани Чафи, сообщило агентство ISNA.
Страны освободят по пять заключенных с каждой стороны. Кроме того, после обмена Южная Корея предоставит правительству Ирана замороженные активы на шесть миллиардов долларов на гуманитарные цели. Деньги будут храниться в центробанке Катара.
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Канани Чафи отметил, что в Иран вернутся двое освобожденных в США граждан. Одного из пятерых заключенных переведут в третью страну. Еще двое останутся в США.
Переговоры по обмену продолжались на протяжении двух лет. На первом этапе Иран уже освободил пять американцев из-под ареста.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен опроверг информацию о смягчении санкций против Ирана после освобождения пяти американских граждан. По его словам, никакие обстоятельства не смогут повлиять на принятое Белым домом решение. Об этом сообщил RT.
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