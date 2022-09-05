Мир 05 сентября 2022, 13:10 Поделиться Telegram

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Viber Иран и Россия введут безвизовый режим для туристических групп с января 2023 года Власти Ирана и России отменят групповые визы для туристов с января 2023 года РИА «Новости»

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Иран и Россия договорились об ослаблении визовых правил. С 1 января 2023 года вступит в силу безвизовый режим для поездок туристических групп численностью до 50 человек, сообщило агентство ISNA.

По словам главы управления маркетинга и развития туризма Министерства культуры и туризма Ирана Лейлы Аждари, туристам не потребуется групповая виза, если они захотят отправиться в путешествие в одну из стран в группах от пяти до 50 человек сроком на 15 дней.

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Агентство уточнило, что документ подписали в рамках второго заседания Ирано-Российского технического комитета по туризму.

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Визы являются условием для въезда в Евросоюз, но не гарантией этого, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозеп Боррель. Он добавил, что на границе туристы должны пройти специальный контроль, по итогам которого человека могут не пустить.

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