Мир 08 января 2024, 20:49 Иран и Россия смогут проводить финансовые операции без SWIFT ЦБ Ирана: местным и российским банкам больше не нужна система SWIFT для сделок Pixabay

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Иран и Россия объединили свои системы финансового сообщения, за счет чего у них появилась возможность проводить операции напрямую, без использования международной системы денежных переводов SWIFT. Об этом сообщило агентство Fars со ссылкой на замглавы иранского Центробанка по международным вопросам Мохсена Карими.

«Банкам двух стран больше не нужна Швейцария для связи», — сказал он, отметив, что российские и иранские кредитно-финансовые организации могут развивать посреднические отношения друг с другом.

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У РФ есть возможность оплачивать счета в риалах через свои банки, расположенные на территории Ирана. Экспортеры обеих стран могут реализовывать сделки в своих национальных валютах, подчеркнул Карими.

После старта спецоперации на Украине российские банки столкнулись с отключением от SWIFT, о чем распорядился Евросоюз. При этом в РФ появился свой аналог — Система передачи финансовых сообщений (СПФС).

В начале декабря президент России Владимир Путин назвал SWIFT системой, которая становится архаичной. Лидер страны спрогнозировал наращивание расчетов в нацвалютах при международных платежах.