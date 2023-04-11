Мир 11 апреля 2023, 15:38 Иран и Россия начнут сотрудничество в сфере авиации ISNA: Иран и Россия подписали меморандумы о сотрудничестве в сфере авиации РИА «Новости»

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Представители Ирана и России подписали меморандумы о сотрудничестве в сфере авиации. Об этом сообщил председатель Организации гражданской авиации ИРИ Мохаммад Мохаммади-Бахш, его слова привело агентство INSA.

«Двухсторонние договоры и меморандумы между Ираном и Россией подписаны на самом высоком уровне», — заявил Мохаммади-Бахш.

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Речь идет об использовании центров по техническому обслуживанию и ремонту самолетов, использованию инфраструктуры для обучения пилотов.

Ранее стало известно, что отечественный перевозчик «Аэрофлот» впервые отправил свой лайнер A330-300 на ремонт в Иран. Специалисты компании Mahan Air отремонтируют у самолета стойки шасси и проведут техническое обслуживание, писал RT.

Главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров заявлял «360», что в компетенции иранских специалистов сомневаться не приходится, они способы провести все необходимые работы на высочайшем уровне.