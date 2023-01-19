Мир 19 января 2023, 19:17 Иран и ЕАЭС подписали соглашение о свободной торговле IRNA: Иран и Евразийский экономический союз подписали соглашение о свободной торговле РИА «Новости»

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Иран и Евразийский экономический союз (ЕАЭС) подписали соглашение о свободной торговле. Об этом в четверг, 19 января, рассказало агентство IRNA.

На церемонии подписания соглашения присутствовали иранский замминистра промышленности, рудников и торговли, а также глава Организации по развитию торговли республики Алиреза Пейман Пак и члены делегации экономического союза.

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Пак заверил, что подписание договора облегчит и ускорит развитие экономических и торговых отношений между Ираном и государствами — членами ЕАЭС. По его словам, страна готова работать в области продовольственной безопасности и расширять сотрудничество в сельскохозяйственном направлении.

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Министр торговли в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Андрей Слепнев сказал, что западные санкции в отношении Ирана и России не помешали укрепить уровень сотрудничества государств. Он подчеркнул, что у стран имеются большие планы в разных сферах, в том числе транспортной, финансовой и сельскохозяйственной.

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан 19 января заявил, что мировые нормы суверенитета и территориальной целостности не позволяют стране признать Крым, ДНР, ЛНР и Херсонскую и Запорожскую области частью России. Но эта позиция никак не сказалась на хороших отношениях двух государств.