Иран хочет потребовать от США компенсации в размере $130 млрд

По данному вопросу уже рассмотрено более 360 дел. Иски подают граждане, которые понесли ущерб от действий Вашингтона, рассказал Эсмаили.

«Правительство должно помочь в исполнении этих законов против правительства США в пользу наших граждан», — сказал чиновник.

В апреле этого года стало известно, что Дональд Трамп решил не продлевать срок действия исключений из санкций в отношении Ирана. Это означало, что со 2 мая страны, которые будут покупать нефть у Республики, попадут под санкции Вашингтона. В Белом доме заявили, что такое решение было принято, чтобы свести экспорт иранской нефти к нулю, сообщил газета «Известия».

За год до этого, в мае 2018-го, американский президент объявил о выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), который также был подписан Россией, Китаем, Францией, Германией и Великобританией. Этот документ обязывал Иран ограничить ядерную деятельность. В обмен на это было обещано прекращение финансовых и экономических санкций.

Вашингтон через некоторое время восстановил санкции в отношении Ирана, которые затрагивают, в том числе, нефтяной сектор Исламской Республики. При этом несколько стран получили «разрешение» закупать у Ирана нефть до мая 2019 года.