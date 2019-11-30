Иракский премьер-министр подал прошение об отставке

Также сообщается, что сегодня иракскую столицу Багдад посетил иранский генерал Касем Сулеймани, командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР).

Кровавый четверг. Ирак охватил хаос — 30 жертв за день, исламисты на улицах и двоевластие Подробнее

Накануне премьер-министр заявил о своем уходе из-за послания Высшей религиозной марджаии (шиитской религиозной инстанции) о тяжелых условиях в стране и неспособности уполномоченных органов справляться с ситуацией.

Ранее Махди в телеобращении к народу призвал протестующих успокоиться, а также выразил опасения из-за вероятности начала гражданской войны — в некоторых областях протестующие объявили себя законной властью.

Беспорядки в Ираке, начавшиеся еще в начале октября, вызваны недовольством молодежи, требующей отставки правительства, борьбы с коррупцией, безработицей, улучшения условий жизни. Власти опасаются, что события могут выйти из-под контроля, и в стране повторится трагичный сценарий 2013 года.