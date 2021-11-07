Иракский премьер был легко ранен в результате атаки беспилотника

Резиденцию премьер-министра Ирака Мустафы аль-Касими атаковал заминированный беспилотник. Власти сообщили, что он не пострадал. По данным СМИ, он был легко ранен и госпитализирован. Пострадали не менее пяти охранников резиденции.

Иракский премьер сообщил в Twitter, что он в порядке и призвал всех к спокойствию и сдержанности. Источники Аl Аrabiya утверждают, что на место происшествия прибыли специалисты по разминированию. Нападение связывают с состоявшимися 10 октября парламентскими выборами.

Пока никто не взял на себя ответственность за нападение на резиденцию премьера.

Представители проигравших представителей многочисленных террористических группировок назвали их результаты сфальсифицированными. Сотни людей 7 ноября приняли участие в демонстрации у ворот укрепленной «Зеленой зоны», в которой находятся резиденции первых лиц страны и иностранные посольства.

Как сообщило Reuters, возглавляющие протесты группы являются хорошо вооруженными ополченцами, поддерживаемыми Ираном. В результате октябрьских выборов они потеряли большую часть своей парламентской власти.

Протесты сторонников разных партий переросли в насилие, когда демонстранты забросали камнями полицейских. Несколько офицеров были ранены. Власти применили оружие и слезоточивый газ. Ответным огнем был убит один из протестовавших.

Опрошенные агентством аналитики считают, что поддерживаемые Ираном группировки вызвали гнев народа, что и сказалось на результатах выборов. Ополченцев обвиняют в причастности к гибели почти 600 человек во время антиправительственных демонстраций 2019 года.

В конце сентября военные США с помощью дрона атаковали одного из лидеров террористической группировки в Сирии. Пентагон сообщил, что цель была поражена. Среди гражданского населения потерь не было.