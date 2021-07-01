Иракский повар упал в чан с супом и получил смертельные ожоги

В Ираке от сильных ожогов скончался 25-летний повар, упавший в чан с куриным супом, который он готовил для свадебной церемонии. Об этом сообщил РЕН ТВ со ссылкой на иностранные СМИ.

«Свободная пресса» рассказала, что молодой человек поскользнулся и упал в котел. В результате он получил ожоги 70% тела и через пять дней после госпитализации скончался. По данным издания, на протяжении последних восьми лет повар готовил блюда для траурных церемоний, свадебных вечеринок и прочих мероприятий. Отмечается, что после его смерти местные жители потребовали улучшить на кухнях и в ресторанах меры безопасности.