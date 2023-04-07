Мир 07 апреля 2023, 14:30 Ирак закрыл небо для самолета из России Авиакомпания «Россия»: самолет из Екатеринбурга не пустили в воздушное пространство Ирака Unsplash

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Лайнер Boeing 737 авиакомпании «Россия» выполнял рейс Екатеринбург — Шарм-эш-Шейх, но его без объяснения причин не пустили в иракское воздушное пространство. Об этом сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

«Самолет сделал несколько кругов в воздушном пространстве Ирана и был отправлен диспетчерскими службами на запасной аэродром в Сочи. Ночью разрешения на дальнейший полет самолета в Шарм-эш-Шейх вновь были получены», — рассказал перевозчик.

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Представитель компании уточнил, что задержка прилета — четыре часа. Похожая ситуация произошла в 2022 году. Рейсы авиакомпании iFly из Москвы в Египет отменили в прошлом декабре.

Причиной этому стал запрет для перевозчика использовать воздушное пространство Саудовской Аравии, Турции, Иордании, Эритреи. Оказалось, что для этого не было страхового сертификата. Туристический оператор Tez Tour вновь стал продавать путевки в Египет в начале 2023 года, рейсы совершаются авиакомпанией Red Wings.