Ирак сообщил о задержании заместителя убитого главаря ИГ* аль-Багдади

«Исламское государство»* перебралось в российский мессенджер «ТамТам» Подробнее

Уточняется, что террориста зовут Абу Халдун, он прятался на съемной квартире в Киркуке. У него были фальшивые документы на имя Шаалан Обейд. Как сообщила служба безопасности Ирака, бандит являлся заместителем аль-Багдади и так называемым «военным эмиром» провинции Салах-эд-Дин.

Президент США Дональд Трамп в конце ноября рассказал о ликвидации лидера ИГ* Абу Бакра аль-Багдади в Сирии. Глава Белого дома заявил, что главарь группировки подорвал себя. С ним находились его трое детей, они погибли.

Позже агентство Reuters со ссылкой на сообщение близкого к террористической группировке информационного агентства AMAQ сообщило, что «Исламское государство» подтвердило смерть аль-Багдади и выбрала нового нового лидера. По данным агентства, им оказался Аби Ибрахим аль-Хашеми аль-Кураши.

*«Исламское государство»/ИГ — террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.