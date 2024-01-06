Мир 06 января 2024, 20:04 Ирак собрался в 2024 году отказаться от импорта нефтепродуктов Миннефти Ирака: в 2024-м страна намерена отказаться от импорта нефтепродуктов РИА «Новости»

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Власти Ирака в 2024 году собираются сократить импорт нефтепродуктов вплоть до полной его приостановки. Об этом в беседе с РИА «Новости» сообщил официальный представитель министерства нефти страны Асем Джихад.

«В 2024 году Ирак будет больше полагаться на местное производство», — пояснил собеседник агентства.

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По словам Джихада, после того как несколько нефтеперерабатывающих заводов начнут производство, уровень импорта нефтепродуктов сократится до полной остановки.

На сегодняшний день Ирак импортирует, в частности, улучшенный бензин, чтобы закрыть дефицит на своем рынке, и другие виды нефтепродуктов.

В начале апреля 2023 года премьер Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани объявлял о том, что для страны играет большую роль работа по повышению производственных мощностей НПЗ в целях отказа от импорта.