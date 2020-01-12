Ирак рассмотрит возможность покупки С-400 у России

«Мы обсуждаем с Россией ракетные системы С-400, но никакие контракты пока не подписывали», — заявил Алауи. По его словам, Багдаду нужно российское оружие из-за сложной ситуацией с США. Собеседник ответил, что переговоры по покупке ЗРК проходили три месяца назад, однако из-за политического кризиса в Ираке и отставки экс-премьера страны Аделя Абделя Махди, диалог свернули, пишет агентство Ura.ru.

Соединенные Штаты не раз разочаровывали Багдад и отказывали в помощи по приобретении нового оружия, пишет сайт «Утро.ру». По данным Wall Street Journal, Москва уже несколько раз предлагала Ираку купить С-400, но дело дальше переговоров не пошло.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что новые ЗРК С-400 «Триумф» заступят на дежурство в Ленинградской области в феврале. Комплексы уже перебросили с полигона «Капустин яр" в Астраханской области к месту дислокации.