Мир 26 января 2024, 06:19 Ирак подтвердил России согласие США вывести войска Спецпред Лаврентьев: Ирак подтвердил России готовность США вывести контингент Ameer Al Mohammedaw/dpa/globallookpress

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Вывод американских войск из Ирака займет от пары месяцев до нескольких лет, а может состояться лишь формально. Иракские дипломаты подтвердили согласие США свернуть группировку, сообщил РИА «Новости» спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев.

«Нам об этом сказали наши иракские коллеги. Они уведомили нас о том, что посол США в Багдаде заявил о готовности американской стороны к таким действиям — к выполнению требования иракской стороны, которое подтверждено решением парламента», — сказал он.

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По словам Александра Лаврентьева, США согласились вывести свои войска с территории Ирака. Однако это займет некоторое время — спецпред заявил, что от одного-двух месяцев, как в Афганистане, до нескольких лет. Собеседник агентства допустил, что фактически американские силы смогут остаться в Афганистане, но в другом статусе — офицеров заменят частные военные компании.

Представители Ирака заявили спецпреду, что правительство способно поддерживать порядок почти на всей территории страны. Александр Лаврентьев уточнил, что эту задачу поручат силам безопасности и подразделениям вооруженных сил.

Министр обороны США Ллойд Остин объявил, что коалиционное присутствие войск в Ираке заменят на двустороннее сотрудничество в области безопасности. Численность американской группировки составляла 2,5 тысячи военнослужащих.