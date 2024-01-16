Мир 16 января 2024, 15:02 Ирак отозвал посла в Тегеране после ударов по Эрбилю МИД Ирака отозвал своего посла в Тегеране после ударов Ирана Dalshad Al-Daloo / Global Look Press

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МИД Ирака отозвал своего посла в Тегеране Насира Абдула Мохсена для консультаций после того, как Иран ударил по территории страны. Об этом сообщили на сайте министерства иностранных дел государства.

«Министерство иностранных дел Ирака отозвало посла республики Ирак в Тегеране Насира Абдул Мохсена с целью консультаций на фоне недавних иранских атак на Эрбиль, которые привели к гибели нескольких человек, а также ранениям», — указали в дипломатическом ведомстве.

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Как напомнила «Газета.ru», атака пришлась по столице Иракского Курдистана Эрбиле. Власти страны заявили, что удар совершили представители иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Они атаковали город баллистическими ракетами.

Премьер-министр Масрур Барзани призвал мировое сообщество прекратить всем возможные атаки Ирана по территории страны. Об этом же призывала миссия ООН в Ираке. Белый дом назвал безрассудными и неточными» удары ракетам по Ираку со стороны КСИР.