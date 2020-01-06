Ирак начал подготовку к выводу иностранных войск

«Деятельность международной коалиции в Ираке будет ограничена консультациями, вооружениями и тренировками военнослужащих, а вооруженные силы выйдут из Ирака», — заявил Халф и добавил, что последние действия Соединенных штатов в Ираке, Сирии и Багдаде — это «глупость, о которой невозможно молчать». Правительство Ирака, по сообщению Халфа, уже ограничило наземное и воздушное передвижение сил международной коалиции.

Вооруженные силы США 29 декабря 2019 года ударили по объектам шиитской группировки «Катаиб Хезболла» в Ираке и Сирии. По заверению Пентагона, это был ответ на атаку шиитов вблизи Киркука, во время которой погиб гражданин США, а четверо американских военных получили ранения. После этого группировка напала на американское посольство в Багдаде.

Соединенные Штаты обвинили в организации штурма посольства иранского генерала Касема Сулеймани. По приказу американского президента Дональда Трампа высокопоставленного военного убили в ночь на 3 января в районе международного аэропорта Багдада.