IP-адреса закончились в России и Европе

Сайты станут недоступны россиянам из-за дефицита IР-адресов Подробнее

«RIPE NCC исчерпал адреса IPv4. Сегодня, 25 ноября 2019 года, мы сделали окончательное распределение IPv4 по последним оставшимся адресам в нашем доступном пуле», — сказано на сайте организации.

Как отметили в компании, произошедшее ожидалось давно, поэтому не станет сюрпризом для сетевых операторов. Кроме того, исчерпание IPv4 никак не скажется на работе тех или иных сайтов.

IP-адреса будут постепенно появляться после того, как организации будут прекращать свою деятельность. Освободившиеся адреса специалисты распределят между ожидающими компаниями.

Кроме того, в европейских странах уже начали использовать новый протокол IPv6. Его IP-адресов должно хватить на сотни миллиардов граждан.

Представитель RIPE NCC Алексей Семеняка еще в начале сентября предупреждал о том, что в скором времени IP-адреса протокола IPv4 должны закончится. Он пояснял, что их дефицит связан с большим числом гаджетов, которые подключены к интернету.