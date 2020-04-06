Иорданский король поблагодарил китайского миллиардера за помощь в борьбе с коронавирусом

Джеки Ма, бывший глава компании Alibaba, отправил в Иорданию 100 тысяч тестов на коронавирус, 30 аппаратов ИВЛ, 300 тысяч медицинских масок, 50 инфракрасных термометров и 10 тысяч комплектов защитной одежды для медицинского персонала. Сделано это в рамках его благотворительной деятельности.