Иорданский король поблагодарил китайского миллиардера за помощь в борьбе с коронавирусом
Абдалла II, король Иордании, и его жена Рания позвонили китайскому миллиардеру Джеку Ма. Они поблагодарили его за оказание помощи в борьбе с коронавирусом. Об этом написал «Царьград».
Джеки Ма, бывший глава компании Alibaba, отправил в Иорданию 100 тысяч тестов на коронавирус, 30 аппаратов ИВЛ, 300 тысяч медицинских масок, 50 инфракрасных термометров и 10 тысяч комплектов защитной одежды для медицинского персонала. Сделано это в рамках его благотворительной деятельности.