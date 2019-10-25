Иорданские футболистки закрыли собой соперницу, потерявшую хиджаб. Видео

В ходе матча Чемпионата WAFF по футболу среди женщин между командами «Арабский православный клуб» и иорданской «Шабаб аль-Ордон» футболистка из Иордании случайно сбила рукой хиджаб с головы соперницы. Чтобы никто не увидел волосы мусульманки, футболистки из другой команды окружили ее непроницаемой стеной.

Иорданские соперницы, заметив конфуз, тут же окружили мусульманку плотным кольцом, чтобы ее волосы не увидели посторонние. За несколько секунд та смогла поправить головной платок. Все это время пять иорданских футболисток непроницаемой стеной окружали девушку, пока она приводила себя в порядок.

Благородный поступок вызвал овации на трибунах. Судье даже пришлось на 30 секунд остановить ход матча.

Видео успело стать вирусным. Пользователи единодушно одобряют поступок спортсменок.

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В традиционном исламе девушки при чужих людях должны закрывать тело. Важно, чтобы одежда не облегала, не подчеркивала формы и не была кричащих оттенков. Посторонние при этом могут видеть только лицо и кисти рук девушек. Впрочем, в разных течениях ислама к этому относятся с разной степенью строгости, от требований девушкам прикрывать от чужих взглядов даже руки — и до полного отказа от головного платка и другой традиционной для мусульманок одежды.