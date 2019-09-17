США отправили в Иорданию служебных собак. На псов больно смотреть, ведь про уход там не слышали

Правительство США отправило служебных собак на помощь своему союзнику — Иордании. Там они должны были искать бомбы. Но к таким условиям элитных псов жизнь не готовила — они начали умирать из-за отсутствия ухода и медпомощи. Вопрос о спасении хвостатых солдат теперь решают на самом высоком уровне.

По данным США, всего с 2008 по 2016 год как минимум 10 хорошо обученных собак погибли от нехватки медицинской помощи в Иордании. А оставшиеся в живых продолжают страдать от антисанитарии, плохого обращения и переутомления. Об этом заявили в докладе Управления главного инспектора.

Источник фото: oversight.gov

В отчете есть фотографии, на которых истощенные псы с торчащими ребрами. Уши четвероногих стали домом для клещей, а когти давно переросли положенную длину и мешают питомцам передвигаться. В некоторых вольерах есть грязь и фекалии, отсутствуют миски — еду служебным собакам просто кидали на пол.

Источник фото: oversight.gov

По официальным данным, первой в Иордании от теплового удара мучительно погибла двухлетняя малинуа (бельгийская овчарка) по кличке Зои. Она пробыла на Ближнем Востоке меньше года. Трехлетнего малинуа Менси пришлось вернуть в США, так как кобель заболел энцефалитом после укуса клеща. Уже на родине у пса диагностировали почечную недостаточность. Собаку пришлось усыпить.

Двухлетней Афине повезло больше. Проверяющие заметили в ее вольере грязь и фекалии. Бельгийскую овчарку вовремя вернули в Штаты — истощенную, но живую.

Источник фото: Афина/oversight.gov

Американцы уличили иорданцев в ненадлежащем уходе за псами в 2016 году, но программу не остановили. Вместо этого туда направили американских специалистов, но они не смогли помочь.

Авторы доклада порекомендовали чаще проверять состояние собак и временно прекратить отправку псов в Иорданию до завершения расследования. В Госдепе ответили, что продолжат поставлять животных в ближневосточную страну. Кстати, псов также отправляют в Таиланд, Марокко, Индонезию и Бахрейн.

Источник фото: oversight.gov

О ситуации узнали и конгрессмены. Председатель сенатского юридического комитета Чак Грассли отправил письмо госсекретарю Помпео с просьбой представить дополнительную информацию и провести брифинг по давно назревшему вопросу.

«Конгрессу важно знать, работает ли программа эффективно и результативно, и относятся ли к животным в соответствии с гуманными и этическими стандартами, которых, несомненно, ожидает американский народ», — написал Грассли.