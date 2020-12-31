И.о. премьера Молдавии стал глава МИД Чокой

Министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Аурелиу Чокой стал исполняющим обязанности премьер-министра страны. Указ о его назначении подписала президент Майя Санду.

Она приняла такое решение после отставки главы кабмина Иона Кику и его отказа исполнять обязанности до момента утверждения нового правительства. Об этом сообщил «Интерфакс».

Кику на прошлой неделе объявил об отставке правительства. По его словам, таким образом созданы все условия для того, чтобы новый глава государства Санду могла распустить парламент и назначить дату досрочных выборов.

Согласно молдавскому законодательству, президент назначает и. о. премьера одного из действующих министров, а и. о. министров становятся кто-то из госсекретарей министерств. Перед своим уходом правительство освободило от должностей многих госсекретарей. В некоторых ведомствах даже некому исполнять обязанности министра.

Недавно Майя Санду, несмотря на свои заявления о западном курсе Молдавии, заявила о готовности приехать в Москву для переговоров. Она намерена обсудить вопросы приднестровского конфликта, торговли и экспорта.