И.о. главы «Укрэнерго» решил оставить пост

По информации сайта «Аргументы и факты», Ковальчук отметил, что принять такое решение было непросто.

Он обратил внимание на то, что не разделяет существующую сейчас политизацию экономических процессов на рынке электроэнергетики. По словам Ковальчука, организацию вынудили отстаивать интересы в судебном порядке.

И. о. главы подчеркнул, что блокировка деятельности стратегических предприятий неприемлема.