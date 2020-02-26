И.о. главы «Укрэнерго» решил оставить пост
Исполняющий обязанности председателя правления украинской энергетической компании «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук решил покинуть должность. Об этом сообщило РИА «Новости».
По информации сайта «Аргументы и факты», Ковальчук отметил, что принять такое решение было непросто.
Он обратил внимание на то, что не разделяет существующую сейчас политизацию экономических процессов на рынке электроэнергетики. По словам Ковальчука, организацию вынудили отстаивать интересы в судебном порядке.
И. о. главы подчеркнул, что блокировка деятельности стратегических предприятий неприемлема.