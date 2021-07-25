Утром 25 июля инженерное судно перевернулось в заливе Хунхайвань в городском округе Хуэйчжоу в Китае. Об этом сообщило издание Shenzhen Daily.

По данным газеты, в воде оказались 70 человек. На место ЧП вышло три спасательных судна с 16 сотрудниками экстренных служб. Авария произошла в 1:00 (06:00 по московскому времени).

Информации о жертвах, пострадавших и причине произошедшего нет.

В сентябре 2020 года у берегов Японии затонуло грузовое судно с 43 членами экипажа и почти шестью тысячами голов крупного рогатого скота. Один из двигателей судна отказал во время тайфуна «Майсак».