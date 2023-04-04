Мир 04 апреля 2023, 17:19 Инженер Железняков назвал причину банкротства компании Virgin Orbit

Читать 360tv в

Причиной банкротства американской компании Virgin Orbit, которая предоставляет услуги по запуску малых спутников, стал аварийный запуск в январе ракетоносителя LauncherOne. Об этом сообщил член Российской академии космонавтики имени Циолковского, инженер Александр Железняков в беседе «Национальной службой новостей».

По словам специалиста, отключение двигателя второй ступени ракеты привело компанию к потере имиджа и повлияло на ее финансовое состояние, после неудачного запуска инвесторы проявили настороженность.

Реклама

Железняков также отметил, что компания Virgin Orbit могла бы составить конкуренцию SpaceX, основанную Илоном Маском.