Инженер-ядерщик из США продавал секретную информацию, прятав ее в бутерброды

Агенты ФБР задержали сотрудника ВМС США за попытку продажи секретной информации сотрудникам иностранных государств. По версии следствия, инженер-ядерщик Джонатан Тойби продавал информацию о подводных лодках «Вирджиния», прятав карты памяти с зашифрованными данными в бутерброд с арахисовым маслом. Под видом покупателя выступали агенты спецслужб, написала газета Daily Mail.

В продаже секретной информации обвиняют 42-летнего сотрудника ВМС США Джонатана Тойби. По данным ФБР, с апреля 2020 года Тойби предлагал секретные данные правительству одного из иностранных государств. Данные передали в США, и инженера-ядерщика взяли в работу спецслужбы.

Сотруднику Пентагона предложили около 100 000 долларов в криптовалюте и даже сделали обеспечительный платеж, чтобы удостоверить его в благонадежности покупателя. После получения части платежей Тойби встретился в обусловленном месте с «покупателем». Карту памяти с секретными данными он поместил между двумя ломтиками хлеба с арахисовым маслом.

Специалисты ВМС США подтвердили, что на карте находились данные и характеристики атомной подводной лодки «Вирджиния». Позже мужчину задержали. Ему предъявлено обвинение в продаже секретной информации неустановленной стране.