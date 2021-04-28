Инженер из Испании собрал для своей бабушки оригинальный мессенджер

Инженер из Испании Мануэль Лусио Дальо рассказал в Twitter, что создал для своей 96-летней бабушки специальное устройство, которое поможет ей общаться со своими внуками в мессенджерах без смартфона. Об этом сообщил сайт «Мир 24».

Устройство, похожее на телефонный коммутатор, называется Yayagram. Это можно перевести как «Бабуляграм». Девайс основан на портативном принтере, USB-микрофоне и микрокомпьютере.

У ретромессенджера две функции — отправка голосового сообщения и получение ответа, который распечатывается на бумаге. По мнению инженера, его изобретение будет полезно другим пожилым людям, которые не могут по тем или иным причинам использовать смартфоны.