Инвестор «СП-2» заявил, что газопровод обеспечит энергобезопасность Европы

«Мы убеждены, что как минимум треть от объемов газа, которые будут требоваться Европе, будет поставляться по газопроводу „Северный поток — 2“. Этот проект поможет Европе обеспечить энергетическую безопасность», — процитировал Зеле сайт «Политика сегодня».

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что новый президент США Джозеф Байден считает «плохой сделкой для Европы» газопровод «СП-2». Уточняется, что администрация Штатов оценит ограничения, введенные в отношении проекта при Дональде Трампе.