Инвестор «СП-2» заявил, что газопровод обеспечит энергобезопасность Европы
Глава австрийской компании OMV, которая участвует в строительстве «Северного потока — 2», Райнер Зеле на конференции European Gas Virtual заявил, что газопровод обеспечит энергетическую безопасность Европы, пишет ТАСС.
«Мы убеждены, что как минимум треть от объемов газа, которые будут требоваться Европе, будет поставляться по газопроводу „Северный поток — 2“. Этот проект поможет Европе обеспечить энергетическую безопасность», — процитировал Зеле сайт «Политика сегодня».
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что новый президент США Джозеф Байден считает «плохой сделкой для Европы» газопровод «СП-2». Уточняется, что администрация Штатов оценит ограничения, введенные в отношении проекта при Дональде Трампе.