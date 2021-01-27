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    27 января 2021, 18:43

    Инвестор «СП-2» заявил, что газопровод обеспечит энергобезопасность Европы

    Полина Петрова

    Глава австрийской компании OMV, которая участвует в строительстве «Северного потока — 2», Райнер Зеле на конференции European Gas Virtual заявил, что газопровод обеспечит энергетическую безопасность Европы, пишет ТАСС.
    Инвестор «СП-2» заявил, что газопровод обеспечит энергобезопасность Европы

    «Мы убеждены, что как минимум треть от объемов газа, которые будут требоваться Европе, будет поставляться по газопроводу „Северный поток — 2“. Этот проект поможет Европе обеспечить энергетическую безопасность», — процитировал Зеле сайт «Политика сегодня».

    Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что новый президент США Джозеф Байден считает «плохой сделкой для Европы» газопровод «СП-2». Уточняется, что администрация Штатов оценит ограничения, введенные в отношении проекта при Дональде Трампе.