Инвестиционное управление Ливии призвало ООН ослабить ограничительные меры

LIA (Ливийское инвестиционное управление) предприняло очередную попытку добиться смягчения международных рестрикций в отношении своих активов. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на американские СМИ.

Отмечается, что санкции мешают LIA приступить к реализации программы по вложению средств в национальные проекты. По данным информагентства, суверенный фонд национального благосостояния попал под ограничительные меры ОНН с 2011 года. При этом он заявляет, что намерен добиться разрешения переводить средства с одного замороженного счета на другой, чтобы избежать убыточных процентных ставок.