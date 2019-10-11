Инвестиции НАТО в военную инфраструктуру Турции превысили пять млрд долларов

Столтенберг отметил поддержку Анкары со стороны НАТО усиленным мирным и воздушных присутствием. Выделенные альянсом средства шли на развитие различных военных объектов, радаров и военно-морских баз.

RТ напомнил, что покупку Турцией российских комплексов С-400 расценили в США как нарушение американского закона о противодействии противникам через санкции. В прошлом месяце Госдеп объявил, что прорабатываются все варианты ограничительных мер против Анкары за приобретение систем С-400.