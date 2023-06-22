22 июня 2023, 18:50
Инвестэксперт Кузнецова: обслуживание депозитарием Euroclear российских облигаций говорит о потеплении отношений с РФ
Инвестиционный советник Юлия Кузнецова в разговоре с РИА «Новости» сообщила, что решение бельгийского депозитария Euroclear возобновить обслуживание некоторых российских облигаций может говорить о потеплении отношений западных стран с Россией.
Ранее стало известно, что Euroclear возвращается к обслуживанию ряда российских облигаций с погашением в 2025 году, написали «Народные новости».
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По словам эксперта, сейчас ведутся переговоры о взаимной разблокировке активов. Центробанк РФ предлагал это сделать еще в прошлом году, но тогда разблокировать активы не удалось.
Запад
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