Мир 22 июня 2023, 18:50 Инвестэксперт Кузнецова: обслуживание депозитарием Euroclear российских облигаций говорит о потеплении отношений с РФ

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Инвестиционный советник Юлия Кузнецова в разговоре с РИА «Новости» сообщила, что решение бельгийского депозитария Euroclear возобновить обслуживание некоторых российских облигаций может говорить о потеплении отношений западных стран с Россией.

Ранее стало известно, что Euroclear возвращается к обслуживанию ряда российских облигаций с погашением в 2025 году, написали «Народные новости».

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По словам эксперта, сейчас ведутся переговоры о взаимной разблокировке активов. Центробанк РФ предлагал это сделать еще в прошлом году, но тогда разблокировать активы не удалось.