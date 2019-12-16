Инвалид, потому что грешен. Верующим австралийцам могут дать слишком много свободы слова

В Австралии появился законопроект, цель которого — стоять на страже прав верующих. Если его примут, работодатель сможет напомнить сотруднице, что она должна подчиняться мужу. Учитель будет иметь право заявить ученику с инвалидностью, что это его испытание. Что дальше?

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В пояснительной записке правительства, отмечают в The Guardian, описывается, как далеко идущие последствия законопроекта кардинально изменят общественную жизнь — в медицинских учреждениях, школах, офисах, больницах и так далее. Журналисты собрали примеры высказываний, которые после принятия проекта не будут нарушать каких-либо других законов в Австралии.

Заявления о религиозных убеждениях

Например, христианин сможет сказать, что грешники, которые не покаялись, попадут в ад. Врач будет иметь полное право рассказать трансгендерному пациенту о своей вере в то, что Бог сотворил мужчин и женщин по своему образу и подобию. Следовательно, пол и гендер разделяются на две отдельные и противоположные друг другу категории. Менеджер сможет сказать женщине, что она должна подчиняться своему мужу и не должна работать вне дома. Ученик с ограниченными возможностями сможет услышать от учителя, что инвалидность — это испытание, посланное Богом. Правда, при этом все заявления должны быть сказаны дружелюбно.

Медицинские услуги

Несмотря на то, что отказывать в медицинской помощи противозаконно, практикующие врачи смогут получить фактически именно такое право. Однако тоже при условии доброжелательности высказываний. Например, католик сможет отказаться предоставлять противозачаточные средства девушкам или назначать гормональную терапию сменившим пол пациентам. Медсестра будет иметь право не участвовать в абортах и отказать в выдаче экстренной таблетки женщине, помещенной в больницу после изнасилования.

Работа

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Человек, нанимающий няню или помощницу по дому, сможет потребовать, чтобы они придерживались тех же религиозных убеждений, что и работодатель. Он же может спросить потенциального работника, соблюдает ли он какие-либо священные праздники, во время которых не может работать.

Англиканское общественное благотворительное учреждение будет иметь право потребовать от своих сотрудников поддерживать и действовать в соответствии с англиканскими доктринами и учениями на работе. Офисный сотрудник сможет объявить в социальных сетях, что его коллега находится в инвалидном кресле, потому что грешен.

Это уже вторая версия законопроекта. В ближайшие несколько месяцев правительство Австралии будет голосовать и решит, нужен ли стране такой документ о религиозной дискриминации. Проект вызвал массу споров. Критики говорят, вместо того, чтобы защищать уязвимых членов общества, он может выступать в качестве лицензии на ненависть.