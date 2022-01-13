Инцест намерены запретить на законодательном уровне во Франции

Французское правительство рассматривает вариант с запретом сексуальных отношений между родственниками на законодательном уровне. Об этом сообщил портал News.ru со ссылкой на иностранные СМИ.

«Известия» напомнили, что во Франции разрешены сексуальные отношения между родственниками, если в этом не участвуют несовершеннолетние. Однако власти страны планируют запретить интим даже между родственниками старше 18 лет.

«Независимо от возраста, у ребенка не может быть сексуальных отношений с родителем. Это не вопрос возраста, это вопрос согласия [на секс с родственником]. Мы выступаем против инцеста», — цитирует государственного секретаря по делам детей Адриена Таке «Политика Сегодня».