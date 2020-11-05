Интервью с Жириновским обернулось для латвийской радиостанции штрафом

ИА НСН уточнило, что Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ) Латвии оштрафовал радиостанцию за интервью, которое вышло в радиопрограмме «Абонент доступен» 8 июля нынешнего года. Какая именно цитата российского политика не понравилась НСЭСМИ неизвестно.

«Наша задача — заботиться об безопасности информационного пространства Латвии, — обозначил глава НСЭСМИ Ивар Аболиньш.